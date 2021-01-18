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ОБСЕ зафиксировала почти сотню нарушений перемирия за выходные на Донбассе

Понедельник, 18 января 2021, 23:56

За период с вечера 15 января по вечер 17 января специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе почти сотню нарушений перемирия.

Источник: Ежедневный отчет ОБСЕ

Детали: На территории Донецкой области наблюдатели зафиксировали 83 нарушения перемирия, а на территории Луганской - еще 8.

В Донецкой области наблюдатели увидели шесть взрывов неопределенного происхождения, а в Луганской - восемь.

Традиционно Миссия сообщила об ограничении ее передвижения со стороны оккупантов.

Всего с начала действия перемирия на Донбассе наблюдатели зафиксировали 6294 нарушений, в том числе 2660 взрывов.

Украинская правда
Темы: ДонбассОБСЕООСвойна


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