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Перед інавгурацією Байдена нацгвардійців в Капітолію перевірять додатково

Вівторок, 19 січня 2021, 00:19

Нацгвардійців, які будуть залучені до охорони Капітолію перед інавгурацією Джо Байдена, матимуть додаткову перевірку із питань внутрішньої безпеки. 

Джерело: повідомлення Пентагону із посиланням на в.о.міністра оборони США Крістофера Міллера

Пряма мова: "Міністерство перевірить нацгвардійців, які перебувають у Вашингтоні. Хоча у нас немає розвідданих, які б вказували на загрозу, ми зробимо все можливе для забезпечення захисту столиці".

Деталі: Вказується, що додаткову перевірку, зазвичай, проводять правоохоронні органи перед значними подіями. Проте у цьому випадку до заходу залучили дуже багато військових – понад 25 тисяч нацгвардійців. 

За словами Міллера, військові також проводять навчання для виявлення можливих загроз для гвардійців. 

Що передувало: Співробітники сил безпеки заблокували будівлю Капітолію через повідомлення про "зовнішню загрозу".

Нагадаємо: 

  • Всі 50 штатів США та округ Колумбія посилюють безпеку на тлі можливих жорстоких акцій протесту напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.

Українська правда
Теми: США


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