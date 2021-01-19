Перед інавгурацією Байдена нацгвардійців в Капітолію перевірять додатково
Нацгвардійців, які будуть залучені до охорони Капітолію перед інавгурацією Джо Байдена, матимуть додаткову перевірку із питань внутрішньої безпеки.
Джерело: повідомлення Пентагону із посиланням на в.о.міністра оборони США Крістофера Міллера
Пряма мова: "Міністерство перевірить нацгвардійців, які перебувають у Вашингтоні. Хоча у нас немає розвідданих, які б вказували на загрозу, ми зробимо все можливе для забезпечення захисту столиці".
Деталі: Вказується, що додаткову перевірку, зазвичай, проводять правоохоронні органи перед значними подіями. Проте у цьому випадку до заходу залучили дуже багато військових – понад 25 тисяч нацгвардійців.
За словами Міллера, військові також проводять навчання для виявлення можливих загроз для гвардійців.
Що передувало: Співробітники сил безпеки заблокували будівлю Капітолію через повідомлення про "зовнішню загрозу".
Нагадаємо:
- Всі 50 штатів США та округ Колумбія посилюють безпеку на тлі можливих жорстоких акцій протесту напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.