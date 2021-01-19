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Перед инаугурацией Байдена нацгвардейцев в Капитолие проверят дополнительно

Вторник, 19 января 2021, 00:19

Нацгвардейцев, которые будут привлечены к охране Капитолия перед инаугурацией Джо Байдена, будут иметь дополнительную проверку по вопросам внутренней безопасности.

Источник: сообщение Пентагона со ссылкой на и.о. министра обороны США Кристофера Миллера

Прямая речь: "Министерство проверит нацгвардейцев, которые находятся в Вашингтоне. Хотя у нас нет разведданных, которые бы указывали на угрозу, мы сделаем все возможное для обеспечения защиты столицы".

Детали: Указывается, что дополнительную проверку, как правило, проводят правоохранительные органы перед значительными событиями. Однако в этом случае к мероприятию привлекли очень много военных – более 25 тысяч нацгвардейцев.

По словам Миллера, военные также проводят учения для выявления возможных угроз для гвардейцев.

Что предшествовало: Сотрудники сил безопасности заблокировали здание Капитолия за сообщения о "внешней угрозе".

Напомним: 

  • Все 50 штатов США и округ Колумбия усиливают безопасность на фоне возможных жестоких акций протеста накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Украинская правда
Темы: США


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