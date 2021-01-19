Пандемія: вперше за кілька тижнів число нових хворих не перевищило півмільйона

За минулу добу у світі діагностували близько 473 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. У попередні тижні ця позначка не становила менше 500 тисяч.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У США виявили 142 тисячі хворих, у Великій Британії – 37,5 тисяч, в Іспанії – майже 34 тисячі, у Бразилії – більше 24 тисяч та майже 23 тисячі у Росії.

Окрім того, Колумбія повідомила про 14,7 тисяч випадків зараження, Мексика – про понад 11 тисяч, Індія – про майже 10 тисяч.

За цей же період від коронавірусу померла 9161 особа. Найбільше жертв у США, Німеччині, Великій Британії, Росії, Мексиці та Бразилії.

Загалом число випадків захворювання вже перетнуло межу у 96 мільйонів. Змогли побороти недугу понад 68,6 млн хворих, померли – 2 мільйони 49 тисяч осіб.

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