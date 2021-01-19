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Пандемія: вперше за кілька тижнів число нових хворих не перевищило півмільйона

Вівторок, 19 січня 2021, 04:55

За минулу добу у світі діагностували близько 473 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. У попередні тижні ця позначка не становила менше 500 тисяч. 

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: У США виявили 142 тисячі хворих, у Великій Британії – 37,5 тисяч, в Іспанії – майже 34 тисячі, у Бразилії – більше 24 тисяч та майже 23 тисячі у Росії. 

Окрім того, Колумбія повідомила про 14,7 тисяч випадків зараження, Мексика – про понад 11 тисяч, Індія – про майже 10 тисяч. 

За цей же період від коронавірусу померла 9161 особа. Найбільше жертв у США, Німеччині, Великій Британії, Росії, Мексиці та Бразилії. 

 

Загалом число випадків захворювання вже перетнуло межу у 96 мільйонів. Змогли побороти недугу понад 68,6 млн хворих, померли – 2 мільйони 49 тисяч осіб. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо:

  • За неділю, 17 січня, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 3 034 особам, одужали 5 236 осіб, у лікарні потрапили 1 304 хворих, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 67 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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