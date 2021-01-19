Пандемия: впервые за несколько недель число новых больных не превысило полмиллиона
За минувшие сутки в мире диагностировали около 473 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. В предыдущие недели эта отметка не составляла меньше 500 тысяч.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В США обнаружили 142 тысячи больных, в Великобритании – 37,5 тысяч, в Испании – почти 34 тысяч, в Бразилии – более 24 тысяч и почти 23 тысячи в России.
Кроме того, Колумбия сообщила о 14,7 тысячах случаев заражения, Мексика – о более 11 тысячах, Индия – о почти 10 тысячах.
За этот же период от коронавируса умер 9161 человек. Больше всего жертв в США, Германии, Великобритании, России, Мексике и Бразилии.
В общем число случаев заболевания уже пересекло отметку в 96 миллионов. Смогли побороть недуг более 68,6 млн больных, умерли – 2 миллиона 49 тысяч человек.
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Напомним:
- За воскресенье, 17 января, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 034 лицам, выздоровели 5 236 человек, в больницы попали 1 304 больных, умерли от осложнений коронавирусной болезни 67 человек.