Пандемия: впервые за несколько недель число новых больных не превысило полмиллиона

За минувшие сутки в мире диагностировали около 473 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. В предыдущие недели эта отметка не составляла меньше 500 тысяч.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В США обнаружили 142 тысячи больных, в Великобритании – 37,5 тысяч, в Испании – почти 34 тысяч, в Бразилии – более 24 тысяч и почти 23 тысячи в России.

Кроме того, Колумбия сообщила о 14,7 тысячах случаев заражения, Мексика – о более 11 тысячах, Индия – о почти 10 тысячах.

За этот же период от коронавируса умер 9161 человек. Больше всего жертв в США, Германии, Великобритании, России, Мексике и Бразилии.

В общем число случаев заболевания уже пересекло отметку в 96 миллионов. Смогли побороть недуг более 68,6 млн больных, умерли – 2 миллиона 49 тысяч человек.

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Напомним: