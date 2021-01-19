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Пандемия: впервые за несколько недель число новых больных не превысило полмиллиона

Вторник, 19 января 2021, 03:55

За минувшие сутки в мире диагностировали около 473 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. В предыдущие недели эта отметка не составляла меньше 500 тысяч.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В США обнаружили 142 тысячи больных, в Великобритании – 37,5 тысяч, в Испании – почти 34 тысяч, в Бразилии – более 24 тысяч и почти 23 тысячи в России.

Кроме того, Колумбия сообщила о 14,7 тысячах случаев заражения, Мексика – о более 11 тысячах, Индия – о почти 10 тысячах.

За этот же период от коронавируса умер 9161 человек. Больше всего жертв в США, Германии, Великобритании, России, Мексике и Бразилии.

 

В общем число случаев заболевания уже пересекло отметку в 96 миллионов. Смогли побороть недуг более 68,6 млн больных, умерли – 2 миллиона 49 тысяч человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • За воскресенье, 17 января, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 034 лицам, выздоровели 5 236 человек, в больницы попали 1 304 больных, умерли от осложнений коронавирусной болезни 67 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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