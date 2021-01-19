Велика Британія почала вакцинувати від COVID-19 70-річних осіб

Велика Британія, яка першою у світі розпочала кампанію із вакцинації проти коронавірусу, вже вводить дози препарату громадянам старше 70 років та клінічно вразливим пацієнтам.

Джерело: Sky News

Деталі: Раніше до пріоритетних груп для вакцинації входили особи від 80 років, мешканці та персонал будинку для літніх людей та медики. Тепер же вікову планку зменшили.

До клічно вразливих осіб належать, зокрема, хворі з онкологією.

Наразі вже більше 4 мільйонів громадян отримали першу дозу вакцини. Зробити це можна у соборах, фудкортах та інших громадських місцях.