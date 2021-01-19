Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Велика Британія почала вакцинувати від COVID-19 70-річних осіб

Вівторок, 19 січня 2021, 05:41

Велика Британія, яка першою у світі розпочала кампанію із вакцинації проти коронавірусу, вже вводить дози препарату громадянам старше 70 років та клінічно вразливим пацієнтам.

Джерело: Sky News

Деталі: Раніше до пріоритетних груп для вакцинації входили особи від 80 років, мешканці та персонал будинку для літніх людей та медики. Тепер же вікову планку зменшили. 

До клічно вразливих осіб належать, зокрема, хворі з онкологією. 

Наразі вже більше 4 мільйонів громадян отримали першу дозу вакцини. Зробити це можна у соборах, фудкортах та інших громадських місцях. 

Нагадаємо:

  • Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус попередив, що світ знаходиться на межі "катастрофічного морального падіння" через нерівномірний розподіл вакцин проти Covid.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
Усі новини...
Реклама: