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Великобритания начала вакцинировать от COVID-19 70-летних граждан

Вторник, 19 января 2021, 06:41

Великобритания, которая первой в мире начала кампанию по вакцинации против коронавируса, уже вводит дозы гражданам старше 70 лет и клинически уязвимым пациентам. 

Источник: Sky News

Детали: Раньше в приоритетных групп для вакцинации входили лица от 80 лет, жители и персонал дома престарелых и медики. Теперь же возрастную планку уменьшили.

К клинически уязвимым лицам относятся, в частности, больные с онкологией.

Сейчас уже более 4 миллионов граждан получили первую дозу вакцины. Сделать это можно в соборах, фудкорт и других общественных местах.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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