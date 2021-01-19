Великобритания начала вакцинировать от COVID-19 70-летних граждан

Великобритания, которая первой в мире начала кампанию по вакцинации против коронавируса, уже вводит дозы гражданам старше 70 лет и клинически уязвимым пациентам.

Источник: Sky News

Детали: Раньше в приоритетных групп для вакцинации входили лица от 80 лет, жители и персонал дома престарелых и медики. Теперь же возрастную планку уменьшили.

К клинически уязвимым лицам относятся, в частности, больные с онкологией.

Сейчас уже более 4 миллионов граждан получили первую дозу вакцины. Сделать это можно в соборах, фудкорт и других общественных местах.