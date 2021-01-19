На Донбасі майже без порушень – ООС

18 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Так, неподалік населеного пункту Богданівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід",російські найманці відкрили вогонь з міномету 82-го калібру.

Про це порушення через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 19 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.