На Донбассе почти без нарушений – ООС
Вторник, 19 января 2021, 07:40
18 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Так, недалеко от населенного пункта Богдановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники открыли огонь из миномета 82-го калибра.
Об этом нарушении через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.
С начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинская правда