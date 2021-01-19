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На Донбассе почти без нарушений – ООС

Вторник, 19 января 2021, 07:40

18 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Так, недалеко от населенного пункта Богдановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники открыли огонь из миномета 82-го калибра.

Об этом нарушении через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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