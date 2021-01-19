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ФБР розкрило плани QAnon зірвати інавгурацію Байдена 

Вівторок, 19 січня 2021, 07:55
ФБР розкрило плани QAnon зірвати інавгурацію Байдена 

Послідовники руху QAnon обговорювали можливість проникнути на інавгурацію Джо Байдена під виглядом нацгвардійців, аби зірвати церемонію.

Джерело: The Washington Post із посиланням на доповідь розвідки ФБР, "Укрінформ"

Деталі: У понеділок ФБР у приватному порядку попередило правоохоронні органи, що ультраправі екстремісти обговорювали, як видати себе за службовців Національної гвардії в Вашингтоні.

За даними ФБР, екстремісти вивчали на картах уразливі місця у Вашингтоні. За оцінками розвідки, це може свідчити про намагання зірвати інавгурацію обраного президента США Джо Байдена, заплановану на 20 січня.

Нагадаємо: Центральну частину Вашингтона перекрили перед інавгураційними заходами. До столиці США стягнуто близько 25 тисяч національних гвардійців.

Нацгвардійці, які будуть залучені до охорони Капітолію перед інавгурацією Джо Байдена, матимуть додаткову перевірку з питань внутрішньої безпеки. 

Попри те, що вже в понеділок розпочалися репетиції церемонії, інавгураційний комітет з огляду на безпрецедентні заходи безпеки досі не оприлюднив розкладу основних подій.

Довідка: Конспірологічна теорія QAnon полягає у вірі, що чинний президент Дональд Трамп веде "таємну війну" з демократичною верхівкою і зірками Голлівуду, які нібито займаються сексуальною експлуатацією дітей і поклоняються дияволу.

Знати більше: Педофіли проти Трампа: як QAnon, безглузда теорія змови, підживила штурм Конгресу США

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАінавгураціяБайден
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