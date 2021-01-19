ФБР раскрыло планы QAnon сорвать инаугурацию Байдена 

Последователи движения QAnon обсуждали возможность проникнуть на инаугурацию Джо Байдена под видом нацгвардейцев, чтобы сорвать церемонию.

Источник: The Washington Post со ссылкой на доклад разведки ФБР, "Укринформ"

Детали: В понедельник ФБР в частном порядке предупредило правоохранительные органы, что ультраправые экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Национальной гвардии в Вашингтоне.

По данным ФБР, экстремисты изучали на картах уязвимые места в Вашингтоне. По оценкам разведки, это может свидетельствовать о попытке сорвать инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, запланированную на 20 января.

Напомним: Центральную часть Вашингтона перекрыли перед инаугурационными мероприятиями. В столицу США стянуты около 25 тысяч национальных гвардейцев.

Нацгвардейцев, которые будут привлечены к охране Капитолия перед инаугурацией Джо Байдена, дополнительно проверят относительно внутренней безопасности.

Несмотря на то, что уже в понедельник начались репетиции церемонии, инаугурационный комитет ввиду беспрецедентных мер безопасности до сих пор не обнародовал расписание основных событий.

Справка: Конспирологическая теория QAnon заключается в вере, что действующий президент Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняются дьяволу.

Знать больше: Педофилы против Трампа: как QAnon, нелепая теория заговора, подпитала штурм Конгресса США