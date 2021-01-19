Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ФБР раскрыло планы QAnon сорвать инаугурацию Байдена 

Вторник, 19 января 2021, 07:55
ФБР раскрыло планы QAnon сорвать инаугурацию Байдена 

Последователи движения QAnon обсуждали возможность проникнуть на инаугурацию Джо Байдена под видом нацгвардейцев, чтобы сорвать церемонию.

Источник: The Washington Post со ссылкой на доклад разведки ФБР, "Укринформ"

Детали: В понедельник ФБР в частном порядке предупредило правоохранительные органы, что ультраправые экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Национальной гвардии в Вашингтоне.

По данным ФБР, экстремисты изучали на картах уязвимые места в Вашингтоне. По оценкам разведки, это может свидетельствовать о попытке сорвать инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, запланированную на 20 января.

Напомним: Центральную часть Вашингтона перекрыли перед инаугурационными мероприятиями. В столицу США стянуты около 25 тысяч национальных гвардейцев.

Нацгвардейцев, которые будут привлечены к охране Капитолия перед инаугурацией Джо Байдена, дополнительно проверят относительно внутренней безопасности.

Несмотря на то, что уже в понедельник начались репетиции церемонии, инаугурационный комитет ввиду беспрецедентных мер безопасности до сих пор не обнародовал расписание основных событий.

Справка: Конспирологическая теория QAnon заключается в вере, что действующий президент Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняются дьяволу.

Знать больше: Педофилы против Трампа: как QAnon, нелепая теория заговора, подпитала штурм Конгресса США

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАинаугурацияБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
США
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Не в городах и записывая локации: у Украины есть пять принципов использования кассетных боеприпасов
Последние новости
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
Все новости...
Реклама: