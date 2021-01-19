Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ФБР раскрыло планы QAnon сорвать инаугурацию Байдена 

Вторник, 19 января 2021, 08:55

Последователи движения QAnon обсуждали возможность проникнуть на инаугурацию Джо Байдена под видом нацгвардейцев, чтобы сорвать церемонию.

Источник: The Washington Post со ссылкой на доклад разведки ФБР, "Укринформ"

Детали: В понедельник ФБР в частном порядке предупредило правоохранительные органы, что ультраправые экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Национальной гвардии в Вашингтоне.

По данным ФБР, экстремисты изучали на картах уязвимые места в Вашингтоне. По оценкам разведки, это может свидетельствовать о попытке сорвать инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, запланированную на 20 января.

Напомним: Центральную часть Вашингтона перекрыли перед инаугурационными мероприятиями. В столицу США стянуты около 25 тысяч национальных гвардейцев.

Нацгвардейцев, которые будут привлечены к охране Капитолия перед инаугурацией Джо Байдена, дополнительно проверят относительно внутренней безопасности.

Несмотря на то, что уже в понедельник начались репетиции церемонии, инаугурационный комитет ввиду беспрецедентных мер безопасности до сих пор не обнародовал расписание основных событий.

Справка: Конспирологическая теория QAnon заключается в вере, что действующий президент Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняются дьяволу.

Знать больше: Педофилы против Трампа: как QAnon, нелепая теория заговора, подпитала штурм Конгресса США

Темы: СШАинаугурацияБайден


powered by lun.ua
Главное сегодня

ФБР раскрыло планы QAnon сорвать инаугурацию Байдена 

В Турции нашли тела двух украинских моряков с судна Arvin

Новости 18 января: арест Навального, украинские певицы на приёме у Лукашенко 

Дубинский хочет судиться с ЦПК из-за "госизмены"

Беларуси официально отказали в проведении Чемпионата мира по хоккею

Навального арестовали на 30 суток

Все новости...
США
Трамп решил снять ограничения на путешествия из Европы, но Байден заблокирует решение
Telegram заблокировал сотню призывов к насилию в США – Дуров
Перед инаугурацией Байдена нацгвардейцев в Капитолие проверят дополнительно
Последние новости
09:31
В Германии обнаружили новый вариант коронавируса, отличный от всех других
09:16
В Украине сохранится мороз, запад притрусит снегом
09:09
Трамп решил снять ограничения на путешествия из Европы, но Байден заблокирует решение
08:55
ФБР раскрыло планы QAnon сорвать инаугурацию Байдена 
08:29
Германия приостановила разрешение на достройку "Северного потока-2"
08:18
Количество умерших от COVID в Украине достигло 21 тысячи
08:00
Главные новости понедельника и ночи: арест Навального, концерт для Лукашенко
07:40
На Донбассе почти без нарушений – ООС
06:41
Великобритания начала вакцинировать от COVID-19 70-летних граждан
05:49
У Байдена хотят продолжить ограничения на европейские путешествия
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!