Нардепи пропонують скасувати перенесення робочих днів через свята

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт із ініціативою заборонити перенесення вихідних і робочих днів.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Ініціатори проєкту закону №4597 – група народних депутатів на чолі з Галиною Третьяковою зі "Слуги народу".

У пояснювальній записці йдеться, що метою законопроєкту є узгодження законодавства України із законодавством країн членів Європейського Союзу у питанні перенесення робочих днів з метою більш ефективної співпраці між країнами та збільшення економічного потенціалу України.

Пропонується внести відповідні зміни до статті 67 Кодексу законів про працю України і заборонити перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків встановлених цим кодексом.

Ініціатори зазначають, що надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами донорами і назагал формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі.

Аналіз досвіду країн світу у питанні перенесення робочих днів доводить, що в Білорусі, Польщі, Словаччині, Чехії, Литві, Франції, Німеччині, Данії, Нідерландах, США та інших країнах такої практики немає.

Перенесення робочих днів є типовою радянською традицією, яка до сьогодні зберігається в деяких пострадянських країнах, зокрема, в Росії.

Крім того, на думку нардепів, перенесення робочих днів призводить до 6-денного робочого тижня, подекуди - двічі на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника, який не може бути зменшеним.

Водночас, перенесення робочих днів подекуди призводить до 4 неробочих днів поспіль, що знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня, що є наступним за довгими вихідними.

Що було раніше: Колишній міністр Кабінету міністрів, співзасновник monobank, Koto і Smartass Дмитро Дубілет зазначав, що перенесення свят є неефективним і пропонував відмовитися від цього радянського пережитку.