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Трамп наостанок заборонив купувати дрони у противників, серед них і Росія

Вівторок, 19 січня 2021, 11:59
Трамп наостанок заборонив купувати дрони у противників, серед них і Росія

Президент США Дональд Трамп в останні дні свого президентства заборонив американським відомствам закуповувати безпілотники у Росії, Ірану, Китаю і КНДР як у країн-противників.

Джерело: указ, підписаний Трампом 18 січня і розміщений на сайті Білого дому

Деталі: У документі "країна-противник" визначена як Північна Корея, Ісламська Республіка Іран, Китайська Народна Республіка, Російська Федерація або, відповідно до Міністерства торгівлі, будь-яка інша держава, територія чи організація, які несприятливо впливають на національну чи економічну безпеку Сполучених Штатів.

Дослівно: "Використання БПЛА, вироблених нашими супротивниками, загрожує нашій національній та економічній безпеці.

Операції уряду США з використанням БПЛА вимагають доступу, збору і зберігання даних, які можуть розкрити конфіденційну інформацію.

Використання БПЛА і критичних компонентів, виготовлених і розроблених іноземними противниками або особами, які перебувають під їхнім контролем, може дозволити отримати доступ до цієї конфіденційної інформації або передати її іноземним противникам.

Крім того, виробництво БПЛА включає в себе поєднання декількох критично важливих компонентів, включаючи передові технології виробництва, штучний інтелект, мікроелектронні компоненти і багатоспектральні датчики. Здатність нації виробляти БПЛА і деякі критично важливі їх компоненти на внутрішньому ринку має вирішальне значення для національної оборони, безпеки і міцності нашої оборонно-промислової бази.

Таким чином, політика США полягає в запобіганні використання коштів платників податків для придбання БПЛА, які містять неприйнятні ризики і виробляються іноземними противниками…, а також у заохоченні використання вітчизняних апаратів".

Цьому передувало: Спікер палати представників США Ненсі Пелосі назвала Дональда Трампа "служницею" Володимира Путіна за неналежну реакцію на хакерські атаки на американські установи з боку Росії.

УП, виправлено заголовок

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяТрамптехнологіїекономіка
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