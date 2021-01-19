Президент США Дональд Трамп в последние дни своего президентства запретил американским ведомствам закупать беспилотники у России, Ирана, Китая и КНДР как у стран-противников.

Источник: указ, подписанный Трампом 18 января и размещенный на сайте Белого дома

Детали: В документе "страна-противник" определена как Корейская Народно-Демократическая Республика, Исламская Республика Иран, Китайская Народная Республика, Российская Федерация или, согласно Министерству торговли, любое другое государство, территория или организация, которые неблагоприятно влияют на национальную или экономическую безопасность Соединенных Штатов.

Дословно: "Использование БПЛА, произведенных нашими противниками, угрожает нашей национальной и экономической безопасности.

Операции правительства США с использованием БПЛА требуют доступа, сбора и хранения данных, которые могут раскрыть конфиденциальную информацию.

Использование БПЛА и критических компонентов, изготовленных и разработанных иностранными противниками или лицами, находящимися под их контролем, может позволить получить доступ к этой конфиденциальной информации или передать ее иностранным противникам.

Кроме того, производство БПЛА включает в себя сочетание нескольких критически важных компонентов, включая передовые технологии производства, искусственный интеллект, микроэлектронные компоненты и многоспектральные датчики. Способность нации производить БПЛА и некоторые критически важные их компоненты на внутреннем рынке имеет решающее значение для национальной обороны, безопасности и прочности нашей оборонно-промышленной базы.

Таким образом, политика США заключается в предотвращении использования средств налогоплательщиков для приобретения БПЛА, которые представляют неприемлемые риски и производятся иностранными противниками..., а также в поощрении использования отечественных аппаратов".

Этому предшествовало: Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала Дональда Трампа "служанкой" Владимира Путина за ненадлежащую реакцию на хакерские атаки на американские учреждения со стороны России.