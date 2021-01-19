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"Квартал 95" прокоментував інформацію про продаж франшизи "Ліги сміху" в Росію

Вівторок, 19 січня 2021, 14:07
Квартал 95 прокоментував інформацію про продаж франшизи Ліги сміху в Росію

У "Студії "Квартал 95" не підтвердили і не спростували продаж російському каналу "СТС" франшизи на зйомки "Ліги сміху", зазначивши, що дистриб’юцією їхніх продуктів займається шведська компанія "Eccho Rights".

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь студії на свій запит

Дослівно: "Eccho Rights має право представляти та реалізовувати по всьому світу найкращі продукти "Кварталу", які вже зарекомендували себе на українському ринку. Eccho Rights – ексклюзивний представник дистрибуції контенту Студії "Квартал 95" за межами України. До того ж, Eccho Rights має власну стратегію продажу, на яку правовласник не впливає.

З метою дистрибуції формату Eccho Rights має право ознайомлення третіх осіб з процесом виробництва контенту, у тому числі зі знімальним процесом, без отримання додаткової згоди у "Студії "Квартал 95".

Умови продажу формату є комерційною таємницею та не можуть розголошуватися".

Деталі: Журналісти запитали, чи дійсно російський канал "СТС" купив франшизу на зйомки гумористичної програми "Ліга сміху", яку до перемоги на президентських виборах 2019 року вів Володимир Зеленський, який досі володіє правами на цю торгову марку.

"Радіо Свобода" також надсилає запит до Eccho Rights, аби з’ясувати деталі угоди.

Купівлю франшизи на українське шоу "Студії "Квартал 95" вже підтвердив учасник креативної команди російської "Ліги сміху" редактор "Міжнародного союзу КВК" Євгеній Донських.

За його словами, "CTC Медіа" давно придбало права на кілька продуктів, серед яких була й "Ліга сміху" і працює з ними вже близько року.

Телеканал "CTC" ще в 2019 році подав заявку на реєстрацію товарного знаку з відповідною назвою.

За оцінками медіексперта Андрія Соломахи, вартість продажу формату ТВ-шоу федеральному російському телеканалу може стартувати від 500 тисяч доларів, залежно від досягнутих домовленостей, повідомляє "Слідство.Інфо".

Кастинг-фестиваль російської "Ліги сміху" заплановано на 25-27 січня. Команди, які пройдуть відбір, у кінці лютого виступлять на телефестивалі гумору, де з 20 чи 24 колективів тренери відберуть 12 команд для участі в сезоні. Таким чином, формат повторює українську версію "Ліги сміху".

Зйомки відбудуться в Москві з подальшою трансляцією на російському каналі "СТС". Цей канал із травня 2020 року долучений до санкційного списку РНБО України.

Нагадаємо: Наприкінці 2020 року президент України Володимир Зеленський отримав лише від ТОВ "Квартал 95" роялті на загальну суму 4 мільйона 354 тисячі 832 гривні, зафіксовано в його декларації.

"Українська правда" в Threads

Теми: телебаченняКвартал ЗеленськийРосіябізнес
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