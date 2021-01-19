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"Квартал 95" прокомментировал информацию о продаже франшизы "Лиги смеха" в Россию

Вторник, 19 января 2021, 15:07

В "Студии "Квартал 95" не подтвердили и не опровергли продажу российскому каналу "СТС" франшизы на съемки "Лиги смеха", отметив, что дистрибьюцией их продуктов занимается шведская компания "Eccho Rights".

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на ответ студии на свой запрос

Дословно: "Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights – эксклюзивный представитель дистрибуции контента Студии "Квартал 95" за пределами Украины. К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет.

С целью дистрибуции формата Eccho Rights имеет право ознакамливать третьих лиц с процессом производства контента, в том числе со съемочным процессом, без получения дополнительного согласия у "Студии "Квартал 95".

Условия продажи формата является коммерческой тайной и не могут разглашаться".

Детали: Журналисты спросили, действительно ли российский канал "СТС" купил франшизу на съемки юмористической программы "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах 2019 года вел Владимир Зеленский, который до сих пор владеет правами на эту торговую марку.

"Радио Свобода" также направляет запрос в Eccho Rights, чтобы выяснить детали сделки.

Покупку франшизы на украинском шоу "Студии "Квартал 95" уже подтвердил участник креативной команды российской "Лиги смеха" редактор "Международного союза КВН" Евгений Донских.

По его словам, "CTC Медиа" давно приобрело права на несколько продуктов, среди которых была и "Лига смеха", и работает с ними уже около года.

Телеканал "CTC" еще в 2019 году подал заявку на регистрацию товарного знака с соответствующим названием.

По оценкам медиа-эксперта Андрея Соломахи, стоимость продажи формата ТВ-шоу федеральном российскому телеканалу может стартовать от 500 тысяч долларов, в зависимости от достигнутых договоренностей, сообщает "Слідство.Інфо".

Кастинг-фестиваль российской "Лиги смеха" запланирован на 25-27 января. Команды, которые пройдут отбор, в конце февраля выступят на телефестивале юмора, где из 20 или 24 коллективов тренеры отберут 12 команд для участия в сезоне. Таким образом, формат повторяет украинскую версию "Лиги смеха".

Съемки пройдут в Москве с последующей трансляцией на российском канале "СТС". Этот канал с мая 2020 года добавлен в санкционный список СНБО Украины.

В конце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский получил только от ООО "Квартал 95" роялти на общую сумму 4 миллиона 354 тысячи 832 гривны, зафиксировано в его декларации.

Темы: телевидениеКвартал ЗеленскийРосcиябизнес


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