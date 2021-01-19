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ОБСЄ допустила на засідання підгрупи ТКГ невпізнаних "радників" із ОРДЛО - Гармаш

Вівторок, 19 січня 2021, 17:13
ОБСЄ допустила на засідання підгрупи ТКГ невпізнаних радників із ОРДЛО - Гармаш

На засіданні політичної підгрупи ТКГ 19 січня з санкції ОБСЄ були присутні непізнані "громадські радники" з непідконтрольних уряду окремих районів Донбасу.

Джерело: представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі від України Сергій Гармаш в Facebook

Деталі: За словами Гармаша, у вівторок зранку представник ОРЛО в політичній підгрупі ТКГ Родіон Мірошник видав на своєму телеграм-каналі повідомлення, що в засіданні політичної групи Контактної групи по Донбасу вперше візьмуть участь "громадські радники від ЛНР і ДНР". Мовляв, невизнані "республіки" "скористалися своїм правом розширити склад делегацій".

"Республіки" - немає такого суб'єкта ні в Мінському, ні в Нормандські форматі ", - зазначає Гармаш.

Пізніше в режимі відеоконференції на моніторах з'явилися віконця з новими людьми, а представниця ОРДО Михайлова з'явилася в компанії ще двох осіб. Українська делегація поставила питання координатору підгрупи від ОБСЄ П'єру Морелю, хто ці люди, але чіткої відповіді не отримала.

Андрій Костін (представник України в політичній підгрупі) запитав посла Мореля, хто прийняв рішення про включення цих людей в закритий дипломатичний процес. Посол не зміг відповісти і на це питання.

Пряма мова: "Таким чином, профанація Мінських переговорів по Донбасу доведена ОБСЄ до повного апофеозу. Спочатку вона де-факто погодилася з тим, що РФ сама себе призначила "посередником" у переговорах з Україною щодо конфлікту Росії з Україною.

Потім ОБСЄ своєю бездіяльністю сприяла перетворенню Тристоронньої контактної групи на, де-факто, п'ятисторонню. Вона не помічала, що в переговорах беруть участь не представники ОРДЛО, як це записано в Мінських угодах, а "міністри" "республік", та ще й на тлі їх "державної" символіки.

А тепер, до роботи в політичній підгрупі були допущені ще і "громадські радники від ЛНР і ДНР" ... Правда, сьогодні вони не сказали ні слова, але важливо те, що ОБСЄ проковтнула їх появу, не поцікавившись ні статусом, ні дипломатичною процедурою їх допуску".

Деталі: Гармаш резюмує, що, незважаючи на нинішню провокацію, українська сторона не зірвала процес, але прогнозує бурхливе засідання ТКГ 21 січня.

На його думку, "потураючи Москві, всупереч Мінським документам, ОБСЄ послідовно завела переговори в глухий кут". Підмінивши суб'єктів переговорного процесу, і знявши, таким чином, відповідальність з агресора, який фінансує та керує своїми маріонетками на Донбасі, ОБСЄ позбавила переговори конструктивного сенсу.

Українська правда

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Теми: Мінські угодиДонбасОРДЛОвійна
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