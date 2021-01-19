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ОБСЕ допустила на заседание подгруппы ТКГ неопознанных "советников" из ОРДЛО - Гармаш

Вторник, 19 января 2021, 17:13
ОБСЕ допустила на заседание подгруппы ТКГ неопознанных советников из ОРДЛО - Гармаш

На заседании политической подгруппы ТКГ 19 января с санкции ОБСЕ присутствовали неопознанные "общественные советники" из неподконтрольных правительству отдельных районов Донбасса.

Источник: представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе от Украины Сергей Гармаш в Facebook

Детали: По словам Гармаша, во вторник с утра представитель ОРЛО в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник выдал на своем телеграмм-канале сообщение, что в заседании политической группы Контактной группы по Донбассу впервые примут участие "общественные советники от ЛНР и ДНР". Мол, непризнанные "республики" "воспользовались своим правом расширить состав делегаций".

"Республики" – нет такого субъекта ни в Минском, ни в Нормандском формате", - отмечает Гармаш.

Позже в режиме видеоконференции на мониторах появились окошки с новыми людьми, а представительница ОРДО Михайлова предстала в компании еще двух человек. Украинская делегация задала вопрос координатору подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю, кто эти люди, но внятного ответа не получила.

Андрей Костин (представитель Украины в политической подгруппе) спросил посла Мореля, кто принял решение о включении этих людей в закрытый дипломатический процесс. Посол не смог ответить и на этот вопрос.

Прямая речь: "Таким образом, профанация Минских переговоров по Донбассу доведена ОБСЕ до полного апофеоза. Сначала она де-факто согласилась с тем, что РФ сама себя назначила "посредником" в переговорах с Украиной по конфликту России с Украиной.

Потом ОБСЕ своим бездействием способствовала превращению Трехсторонней контактной группы в, де-факто, пятистороннюю. Она не замечала, что в переговорах участвуют не представители ОРДЛО, как это записано в Минских соглашениях, а "министры" "республик", да еще на фоне их "государственной" символики.

А теперь, к работе в политической подгруппе были допущены еще и "общественные советники от ЛНР и ДНР"… Правда, сегодня они не сказали не слова, но важно то, что ОБСЕ проглотила их появление, не поинтересовавшись ни статусом, ни дипломатической процедурой их допуска".

Детали: Гармаш резюмирует, что, несмотря на нынешнюю провокацию, украинская сторона не сорвала процесс, но прогнозирует бурное заседание ТКГ 21 января.

По его мнению, "потворствуя Москве, вопреки Минским документам, ОБСЕ последовательно  завела переговоры в тупик". Подменив субъектов переговорного процесса, и сняв, таким образом, ответственность с агрессора, который финансирует и управляет своими марионетками на Донбассе, ОБСЕ лишила переговоры конструктивного смысла.

Украинская правда

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Темы: Минские соглашенияДонбассОРДЛОвойна
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