Лідер республіканців у Сенаті звинуватив Трампа у провокації заворушень
Вівторок, 19 січня 2021, 21:16
Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл звинуватив чинного президента США Дональда Трампа в тому, що той спровокував натовп, який 6 січня увірвався в Капітолій.
Джерело: Reuters
Пряма мова Макконнелла: "Натовп годували брехнею ... Його спровокували президент та інші впливові люди.
Довідка: Трамп балотувався в президенти США від республіканців.
Передісторія:
- 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Трампа увірвалися до Капітолія.
- Внаслідок штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
- Після штурму Капітолію Twitter видалив акаунт Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства.
- Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками Трампа.