Лідер республіканців у Сенаті звинуватив Трампа у провокації заворушень

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл звинуватив чинного президента США Дональда Трампа в тому, що той спровокував натовп, який 6 січня увірвався в Капітолій.

Джерело: Reuters

Пряма мова Макконнелла: "Натовп годували брехнею ... Його спровокували президент та інші впливові люди.

Довідка: Трамп балотувався в президенти США від республіканців.

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