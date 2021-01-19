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Лідер республіканців у Сенаті звинуватив Трампа у провокації заворушень

Вівторок, 19 січня 2021, 21:16

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл звинуватив чинного президента США Дональда Трампа в тому, що той спровокував натовп, який 6 січня увірвався в Капітолій.

Джерело: Reuters

Пряма мова Макконнелла: "Натовп годували брехнею ... Його спровокували президент та інші впливові люди.

Довідка: Трамп балотувався в президенти США від республіканців.

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Теми: США


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