Лидер республиканцев в Сенате обвинил Трампа в провокации беспорядков

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл обвинил действующего президента США Дональда Трампа в том, что тот спровоцировал толпу, которая 6 января ворвалась в Капитолий.

Источник: Reuters

Прямая речь Макконнелла: "Толпу кормили ложью… Ее спровоцировали президент и другие влиятельные люди.

Справка: Трамп баллотировался в президенты США от республиканцев.

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