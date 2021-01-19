Лидер республиканцев в Сенате обвинил Трампа в провокации беспорядков
Вторник, 19 января 2021, 21:16
Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл обвинил действующего президента США Дональда Трампа в том, что тот спровоцировал толпу, которая 6 января ворвалась в Капитолий.
Источник: Reuters
Прямая речь Макконнелла: "Толпу кормили ложью… Ее спровоцировали президент и другие влиятельные люди.
Справка: Трамп баллотировался в президенты США от республиканцев.
Предыстория:
- 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
- Через час после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
- После штурма Капитолия Twitter удалил аккаунтТрампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию.
- Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками Трампа.