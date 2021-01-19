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Лидер республиканцев в Сенате обвинил Трампа в провокации беспорядков

Вторник, 19 января 2021, 21:16

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл обвинил действующего президента США Дональда Трампа в том, что тот спровоцировал толпу, которая 6 января ворвалась в Капитолий.

Источник: Reuters

Прямая речь Макконнелла: "Толпу кормили ложью… Ее спровоцировали президент и другие влиятельные люди.

Справка: Трамп баллотировался в президенты США от республиканцев.

Предыстория:

  • 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Через час после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
  • После штурма Капитолия Twitter удалил аккаунтТрампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию.
  • Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками Трампа.

Темы: США


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