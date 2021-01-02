Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ оголосила про готовність випробувати на українцях препарат "Спутник-V"

Субота, 2 січня 2021, 22:55
РФ оголосила про готовність випробувати на українцях препарат Спутник-V

Росія хоче на українцях випробовувати можливості свого препарату "Спутник-V", а саме – ефект комбінації з експериментальною вакциною розробки британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на заяву голови "Російського фонду прямих інвестицій" Кирила Дмитрієва

Деталі: Дмитрієв зазначив, що фонд готовий передати Україні технології для виробництва і застосування неперевіреної російської вакцини.

Вказаний російській фонд фінансував розробку "Спутник-V", що досі не пройшов необхідних клінічних випробувань, але препаратом вже прищеплюють білорусів та росіян.

Така заява від російського чиновника пролунала на тлі повідомлення голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя", нардепа Віктора Медведчука про те, що до Міністерства охорони здоров'я України вже надійшла заява про держреєстрацію "Спутник V" для використання його на українцях.

Пряма мова Дмитрієва: "Ми всіляко готові співпрацювати з Україною, тому що ми вважаємо, що вакцини – поза політикою".

Довідково: AstraZeneca, яка розробляє вакцину проти Covid спільно з Оксфордським університетом, має ближчим часом завершити третю фазу клінічних випробувань препарату. Задля цього компанія заявила 11 грудня про бажання випробувати комбінацію своєї вакцини з російською вакциною-кандидатом, які створені на подібних принципах, але відрізняються одна від одної. Тоді йшлося про те, що такі випробування можуть бути здійснені на росіянах.

Нагадаємо:

  • Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що всі чутки та політичні заяви про ймовірну реєстрацію в Україні російського препарату "Спутник-V" не відповідають дійсності. При цьому він наголосив, що Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю, завершальну, фазу клінічних досліджень.
  • Крім того, п'ятий президент України Петро Порошенко попередив, що застосування російського препарату "Спутник-V" в Україні  неприпустимо, оскільки може створити значні ризики для українців.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяРосіямедицинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
Усі новини...
Реклама: