РФ оголосила про готовність випробувати на українцях препарат "Спутник-V"

Росія хоче на українцях випробовувати можливості свого препарату "Спутник-V", а саме – ефект комбінації з експериментальною вакциною розробки британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на заяву голови "Російського фонду прямих інвестицій" Кирила Дмитрієва

Деталі: Дмитрієв зазначив, що фонд готовий передати Україні технології для виробництва і застосування неперевіреної російської вакцини.

Вказаний російській фонд фінансував розробку "Спутник-V", що досі не пройшов необхідних клінічних випробувань, але препаратом вже прищеплюють білорусів та росіян.

Така заява від російського чиновника пролунала на тлі повідомлення голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя", нардепа Віктора Медведчука про те, що до Міністерства охорони здоров'я України вже надійшла заява про держреєстрацію "Спутник V" для використання його на українцях.

Пряма мова Дмитрієва: "Ми всіляко готові співпрацювати з Україною, тому що ми вважаємо, що вакцини – поза політикою".

Довідково: AstraZeneca, яка розробляє вакцину проти Covid спільно з Оксфордським університетом, має ближчим часом завершити третю фазу клінічних випробувань препарату. Задля цього компанія заявила 11 грудня про бажання випробувати комбінацію своєї вакцини з російською вакциною-кандидатом, які створені на подібних принципах, але відрізняються одна від одної. Тоді йшлося про те, що такі випробування можуть бути здійснені на росіянах.

Нагадаємо: Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що всі чутки та політичні заяви про ймовірну реєстрацію в Україні російського препарату "Спутник-V" не відповідають дійсності. При цьому він наголосив, що Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю, завершальну, фазу клінічних досліджень.