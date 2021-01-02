РФ оголосила про готовність випробувати на українцях препарат "Спутник-V"
Росія хоче на українцях випробовувати можливості свого препарату "Спутник-V", а саме – ефект комбінації з експериментальною вакциною розробки британсько-шведської компанії AstraZeneca.
Джерело: Радіо Свобода з посиланням на заяву голови "Російського фонду прямих інвестицій" Кирила Дмитрієва
Деталі: Дмитрієв зазначив, що фонд готовий передати Україні технології для виробництва і застосування неперевіреної російської вакцини.
Вказаний російській фонд фінансував розробку "Спутник-V", що досі не пройшов необхідних клінічних випробувань, але препаратом вже прищеплюють білорусів та росіян.
Така заява від російського чиновника пролунала на тлі повідомлення голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя", нардепа Віктора Медведчука про те, що до Міністерства охорони здоров'я України вже надійшла заява про держреєстрацію "Спутник V" для використання його на українцях.
Пряма мова Дмитрієва: "Ми всіляко готові співпрацювати з Україною, тому що ми вважаємо, що вакцини – поза політикою".
Довідково: AstraZeneca, яка розробляє вакцину проти Covid спільно з Оксфордським університетом, має ближчим часом завершити третю фазу клінічних випробувань препарату. Задля цього компанія заявила 11 грудня про бажання випробувати комбінацію своєї вакцини з російською вакциною-кандидатом, які створені на подібних принципах, але відрізняються одна від одної. Тоді йшлося про те, що такі випробування можуть бути здійснені на росіянах.
Нагадаємо:
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що всі чутки та політичні заяви про ймовірну реєстрацію в Україні російського препарату "Спутник-V" не відповідають дійсності. При цьому він наголосив, що Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю, завершальну, фазу клінічних досліджень.
- Крім того, п'ятий президент України Петро Порошенко попередив, що застосування російського препарату "Спутник-V" в Україні неприпустимо, оскільки може створити значні ризики для українців.