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Порошенко застеріг владу від використання російського препарату "Спутник-V"

Неділя, 3 січня 2021, 10:06
Порошенко застеріг владу від використання російського препарату Спутник-V

П'ятий президент України, очільник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що застосування російського препарату "Спутник-V" в Україні  неприпустимо, оскільки може створити значні ризики для українців.

Джерело: Порошенко, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У кожного представника влади не повинно бути ні днів, ні ночей, ні перерви. Він повинен їздити по всьому світу, до всіх якісних виробників вакцини – крім російських. Оскільки застосування російської вакцини навпаки буде тягнути за собою ризики".

Деталі: За словами колишнього очільника держави, протягом 2021 року має бути щеплено від коронавірусу все населення України: "До квітня ми зобов'язані забезпечити мінімум 22 мільйони доз вакцини. Протягом усього року до 1 січня (2022 року - УП) ми повинні провакцинувати всіх.

Довідково: Препарат "Спутник-V", розробку якого фінансував "Російський фонд прямих інвестицій", поки не пройшов необхідного етапу клінічних досліджень, його ефективність у боротьбі з Covid-19 та безпечність для здоров'я людини – не доведені.

Передісторія:  

  • 2 січня стало відомо, що Росія хоче випробовувати на українцях можливості свого препарату "Спутник-V".
  • Перед цим нардеп Віктор Медведчук заявив про те, що до Міністерства охорони здоров'я України вже надійшла заява про держреєстрацію "Спутник V" для використання його на українцях в якості вакцини від коронавірусу.
  • У свою чергу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що всі чутки та політичні заяви про ймовірну реєстрацію в Україні російського препарату "Спутник-V" не відповідають дійсності. Він запевнив, що Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю, завершальну, фазу клінічних досліджень.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенковакцинаціякоронавірусРосія
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