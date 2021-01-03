Порошенко застеріг владу від використання російського препарату "Спутник-V"

П'ятий президент України, очільник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що застосування російського препарату "Спутник-V" в Україні неприпустимо, оскільки може створити значні ризики для українців.

Джерело: Порошенко, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У кожного представника влади не повинно бути ні днів, ні ночей, ні перерви. Він повинен їздити по всьому світу, до всіх якісних виробників вакцини – крім російських. Оскільки застосування російської вакцини навпаки буде тягнути за собою ризики".

Деталі: За словами колишнього очільника держави, протягом 2021 року має бути щеплено від коронавірусу все населення України: "До квітня ми зобов'язані забезпечити мінімум 22 мільйони доз вакцини. Протягом усього року до 1 січня (2022 року - УП) ми повинні провакцинувати всіх.

Довідково: Препарат "Спутник-V", розробку якого фінансував "Російський фонд прямих інвестицій", не пройшов необхідного етапу клінічних досліджень, його ефективність у боротьбі з Covid-19 та безпечність для здоров'я людини – не доведені.

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