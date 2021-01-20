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Майже у 600 тисяч осіб виявили коронавірус 

Середа, 20 січня 2021, 05:13

Коронавірус за минулу добу підтвердили у понад 585 тисяч осіб, померли – 14675 хворих. 

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: У США, як і зазвичай, зареєстрували найбільше нових випадків – 171,5 тисячам. Понад 63 тисячі хворих зафіксували у Бразилії, близько 34 тисяч – в Іспанії та майже 33,5 тисяч у Великій Британії.Більше 20 тисяч випадків підтвердили у Росії та Франції. 

За добу у США від коронавірусу загинуло 2768 хворих. Більше тисячі смертей констатували у Великій Британії, Бразилії та Німеччині. 

 

Загалом число випадків захворювання вже сягнуло 96,6 мільйонів. Змогли побороти недугу понад 69,2 млн хворих, померли – 2 мільйони 65 тисяч осіб. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо:

  • За добу 18 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 3 939 особам, при цьому одужали 15 052 особи, до лікарень потрапив 801 хворий, померли 177 пацієнтів.

Українська правда
Теми: коронавірус


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