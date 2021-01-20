Почти у 600 тысяч человек обнаружили коронавирус

Коронавирус за минувшие сутки подтвердили более чем у 585 тысяч человек, умерло – 14675 больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В США, как и обычно, зарегистрировали больше всего новых случаев – 171,5 тысячу. Более 63 тысячи больных зафиксировали в Бразилии, около 34 тысяч – в Испании и почти 33,5 тысяч в Великобритании. Более 20 тысяч случаев подтвердили в России и Франции.

За сутки в США от коронавируса погибло 2768 больных. Более тысячи смертей констатировали в Великобритании, Бразилии и Германии.

В общем число случаев заболевания уже достигло 96,6 млн. Смогли побороть недуг более 69,2 млн больных, умерли – 2 миллиона 65 тысяч человек.

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Напомним: