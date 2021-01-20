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Почти у 600 тысяч человек обнаружили коронавирус

Среда, 20 января 2021, 04:13

Коронавирус за минувшие сутки подтвердили более чем у 585 тысяч человек, умерло – 14675 больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В США, как и обычно, зарегистрировали больше всего новых случаев – 171,5 тысячу. Более 63 тысячи больных зафиксировали в Бразилии, около 34 тысяч – в Испании и почти 33,5 тысяч в Великобритании. Более 20 тысяч случаев подтвердили в России и Франции.

За сутки в США от коронавируса погибло 2768 больных. Более тысячи смертей констатировали в Великобритании, Бразилии и Германии.

 

В общем число случаев заболевания уже достигло 96,6 млн. Смогли побороть недуг более 69,2 млн больных, умерли – 2 миллиона 65 тысяч человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • За сутки 18 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 939 лицам, при этом выздоровели 15 052 человека, в больницы попал 801 больной, умерли 177 пациентов.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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