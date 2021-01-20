Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Почти у 600 тысяч человек обнаружили коронавирус

Среда, 20 января 2021, 05:13

Коронавирус за минувшие сутки подтвердили более чем у 585 тысяч человек, умерло – 14675 больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В США, как и обычно, зарегистрировали больше всего новых случаев – 171,5 тысячу. Более 63 тысячи больных зафиксировали в Бразилии, около 34 тысяч – в Испании и почти 33,5 тысяч в Великобритании. Более 20 тысяч случаев подтвердили в России и Франции.

За сутки в США от коронавируса погибло 2768 больных. Более тысячи смертей констатировали в Великобритании, Бразилии и Германии.

В общем число случаев заболевания уже достигло 96,6 млн. Смогли побороть недуг более 69,2 млн больных, умерли – 2 миллиона 65 тысяч человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • За сутки 18 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 939 лицам, при этом выздоровели 15 052 человека, в больницы попал 801 больной, умерли 177 пациентов.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео"Горжусь, что не начал новых войн" – прощальное обращение Трампа

Зеленский поручил провести аудит тарифов во всех областях

Новости 19 января: подозрение Тупицкому, сворачивание "Северного потока-2"

В ОРДО хотят сделать жителей с паспортами Украины "вне закона" – СМИ

США ввели санкции в отношении российского судна, строившего "Северный поток-2"

ОБСЕ допустила на заседание подгруппы ТКГ неопознанных "советников" из ОРДЛО - Гармаш

Все новости...
коронавирус
Германия продлила усиленный карантин
В Британии новый суточный максимум смертей от коронавируса: более 1600
В РФ заявили о 100%-ной эффективности второй своей вакцины от коронавируса
Последние новости
06:29
Для украинцев могут ввести паспорта вакцинации – Ляшко
05:13
Почти у 600 тысяч человек обнаружили коронавирус
04:21
Австрийских чиновников подозревают в вакцинации от COVID-19 вне очереди
03:16
США назвали "перевоспитание" уйгуров в Китае геноцидом
02:18
Почти через год после столкновений в Новых Санжарах фигуранты получили приговоры
01:32
У Байдена поддерживают предоставление Украине летального оружия
00:54
Германия продлила усиленный карантин
00:21
В российской "Лиге смеха" примут участие команды из ОРДО, Крыма и материковой Украины
23:53
видео"Горжусь, что не начал новых войн" – прощальное обращение Трампа
23:26
В США объяснили, как Трамп может отдать Байдену контроль над "ядерным чемоданом"
Все новости...