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Для українців можуть запровадити паспорти вакцинації – Ляшко

Середа, 20 січня 2021, 05:29
Для українців можуть запровадити паспорти вакцинації – Ляшко

Вакцинованих від коронавірусу осіб заноситимуть до спеціальної електронної бази, щоб потім лікарі могли видати довідку про щеплення. 

Джерело: головний санлікар Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24"

Деталі: За словами заступника міністра охорони здоров’я, коли на міжнародному рівні запровадять паспорти вакцинації, така електронна система дозволить оперативно видавати довідки про щеплення. 

Окрім того, держава начебто зацікавлена безкоштовно вакцинувати громадян.

За словами Ляшка, за власні кошти вакцину українці зможуть придбати не раніше другого півріччя 2021 року.

Заступник Степанова каже, що влада робитиме все можливе, щоб повнолітні українці безкоштовно отримали дві дози вакцини.

"Сьогодні держава зацікавлена зробити щеплення безоплатно для всіх верств населення. Тому на перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у приватних структурах, оскільки ми зацікавлені й маємо ресурс викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України. Коли ми говоримо про потенційну можливість вакцинації за власний кошт, це ми говоримо як мінімум про друге півріччя 2021 року, але і то не факт", – сказав Ляшко.

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусепідеміяCovid-2019
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