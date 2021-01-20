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Для украинцев могут ввести паспорта вакцинации – Ляшко

Среда, 20 января 2021, 06:29

Вакцинированных от коронавируса граждан будут заносить в специальную электронную базу, чтобы потом врачи могли выдать справку о прививках.

Источник: главный санврач Виктор Ляшко в эфире "Украина 24"

Детали: По словам заместителя министра здравоохранения, когда на международном уровне введут паспорта вакцинации, такая электронная система позволит оперативно выдавать справки о прививках.

Кроме того, государство вроде бы заинтересовано бесплатно вакцинировать граждан. Вакцину за собственные средства украинцы, по его словам, смогут приобрести не ранее второго полугодия 2021 года. Заместитель Степанова говорит, что власть будет делать все возможное, чтобы совершеннолетние украинцы бесплатно получили две дозы вакцины.

"Сегодня государство заинтересовано сделать прививку бесплатно для всех категорий населения. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации на деньги, это мы говорим как минимум о втором полугодие 2021, но и то не факт", – сказал Ляшко.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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