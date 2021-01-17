Вакцинація від COVID-19 стартує в середині лютого – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на зустрічі з депутатами фракції "Слуга народу" повідомив, що вакцинація від COVID-19 в Україні стартує в середині лютого.

Джерело: нардеп від "Слуги народу", голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус у Telegram

Деталі: За словами Степанова, очікується, що в України буде 910 тисяч доз вакцин, зокрема 210 тисяч доз вакцини Pfizer за глобальною ініціативою COVAX.

На першому етапі планується вакцинація 367 тисяч українців: лікарів, медиків, людей похилого віку у спеціалізованих закладах, військових у зоні ООС. Другий етап планується розпочати у кінці березня – він буде включати вакцинацію 2,5 млн українців.

Як повідомив Степанов, зараз уряд веде перемовини із чотирма виробниками вакцин щодо їх поставок в Україну.

Що передувало: 14 січня Степанов повідомив, що масова вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться вже в лютому.

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.

Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, тож вакцину мають отримати 20 мільйонів українців.