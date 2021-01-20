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ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на обстріли Водяного та Південного

Середа, 20 січня 2021, 07:54

19 січня збройні формування РФ два рази порушили режим припинення вогню. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь в бік наших позицій  з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

В районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли. 

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. "Бойових втрат серед наших захисників немає", – запевнили у штабі. 

Від початку поточної доби, 20 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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