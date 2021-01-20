ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на обстріли Водяного та Південного
19 січня збройні формування РФ два рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.
В районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".
Деталі: Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. "Бойових втрат серед наших захисників немає", – запевнили у штабі.
Від початку поточної доби, 20 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.