ВСУ открывали огонь в ответ на обстрелы Водяного и Пивденного

19 января вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе населенного пункта Пивденное российско-оккупационные войска вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ".

Детали: Украинские военные открывали огонь на вражеские обстрелы.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. "Боевых потерь среди наших защитников нет", - заверили в штабе.

С начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.