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В Одесі знову "замінували" майже 200 дитячих закладів

Середа, 20 січня 2021, 10:19

Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про загрозу вибуху в 186-ти дитячих навчальних закладах міста.

Джерело: пресслужба поліції Одеської області

Деталі: Повідомлення про замінування 186 дитячих садочків та учбово-виховальних комплексів надійшло на електронну адресу поліції.

Наразі інформацію перевіряють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: Одесаполіція


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