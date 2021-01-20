В Одесі знову "замінували" майже 200 дитячих закладів
Середа, 20 січня 2021, 10:19
Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про загрозу вибуху в 186-ти дитячих навчальних закладах міста.
Джерело: пресслужба поліції Одеської області
Деталі: Повідомлення про замінування 186 дитячих садочків та учбово-виховальних комплексів надійшло на електронну адресу поліції.
Наразі інформацію перевіряють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.
Нагадаємо:
- 15 січня в Одесі повідомили про "замінування" 185-ти дитсадків міста.
Українська правда