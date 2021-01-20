Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Одессе опять "заминировали" 186 детских учебных заведений

Среда, 20 января 2021, 10:19

Одесские правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в 186-ти детских учебных заведениях города.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Детали: Сообщение о заминировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов поступило на электронный адрес полиции.

Сейчас информацию проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Одессаполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

В последние часы в должности Трамп помиловал своего экс-стратега, а себя и Джулиани – нет

Микитась отрицает сделку со следствием в обмен на показания против Татарова

Для украинцев могут ввести паспорта вакцинации – Ляшко

В российской "Лиге смеха" примут участие команды из ОРДО, Крыма и материковой Украины

видео"Горжусь, что не начал новых войн" – прощальное обращение Трампа

Зеленский поручил провести аудит тарифов во всех областях

Все новости...
Одесса
В Одессе горел отель: погибли 2 человека, еще двое пострадали
В Одессе кто-то "заминировал" 185 детских садов
В Одессе ищут взрывчатку в 26 детских садах
Последние новости
10:27
Степанов объяснил, почему "Лекхим" стал посредником закупки вакцин против COVID-19
10:19
В Одессе "заминировали" 186 детских учебных заведений
10:10
В Киеве снова опасный уровень загрязнения воздуха
10:01
Премьер-министр Италии избежал отставки в разгар политического кризиса
09:45
Спасенные возле Турции украинские моряки прилетели в Одессу
09:29
"Центрэнерго" обвинила ДТЭК Ахметова в срыве поставок угля и повышении цен
09:21
В последние часы в должности Трамп помиловал своего экс-стратега, а себя и Джулиани – нет
09:17
Микитась рассказал, как Татаров помогал "решать" проблемы "Укрбуда" в МВД
09:12
В Карпатах и на Закарпатье ожидается ухудшение погоды
08:56
ВОЗ зафиксировала антирекорд умерших от коронавируса за неделю
Все новости...