В Одессе опять "заминировали" почти 200 детских учреждений
Среда, 20 января 2021, 09:19
Одесские правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в 186-ти детских учебных заведениях города.
Источник: пресс-служба полиции Одесской области
Детали: Сообщение о заминировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов поступило на электронный адрес полиции.
Сейчас информацию проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.
Напомним:
- 15 января в Одессе сообщили о "заминировании" 185-ти детских садов города.
Украинская правда