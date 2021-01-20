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Половина українців не готові вакцинуватись від COVID, навіть безкоштовно

Середа, 20 січня 2021, 10:27
Половина українців не готові вакцинуватись від COVID, навіть безкоштовно
Фото з 112.ua

52% українців не готові вакцинуватись від коронавірусу, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 14-16 січня  

Дослівно: "Готові вакцинуватись від коронавірусу, якщо вакцина буде доступна в аптеках, – 39%, не готові – 56%. За умови, якщо щеплення буде безкоштовним, готові вакцинуватись – 43% (не готові – 52%)". 

 

Деталі: Соціологи відзначають, що підтримка безкоштовної вакцинації у динаміці впала (у листопаді безкоштовне щеплення підтримували 55%).

Разом з тим дещо зросла кількість тих, хто готовий прищепитися платною вакциною.

Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, мешканців малих міст та тих, хто не боїться захворіти.  

 

Дослідження тривало 14-16 січня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1600 респондентів віком від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.  

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Передісторія: 

  • У листопаді 55% українців заявляли, що готові зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною, 40% – не готові.
  • "Українська правда" також проводила власне опитування щодо готовності українців зробити щеплення проти COVID-19. Серед читачів "УП" 69,55% тих, хто взяли участь в опитуванні, мають намір робити щеплення, 22,82%  – не мають. Ще майже 8% не змогли або відмовились відповісти на це питання.   

Українська правда

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Теми: коронавірусвакцинація
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