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Половина украинцев не готовы вакцинироваться от COVID, даже бесплатно

Среда, 20 января 2021, 11:27
Фото с 112.ua

52% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если прививки будут бесплатными.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 14-16 января

Дословно: "Готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках, – 39%, не готовы – 56%. При условии, что прививка будет бесплатной, готовы вакцинироваться – 43% (не готовы – 52%)".

 

Детали: Социологи отмечают, что поддержка бесплатной вакцинации в динамике упала (в ноябре бесплатные прививки поддерживали 55%).

Вместе с тем немного возросло количество тех, кто готов привиться платной вакциной.

Противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.

 

Исследование проходило 14-16 января. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

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Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинация


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