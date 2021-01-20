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Повітря у Києві погіршилося через обігрів котлами – влада 

Середа, 20 січня 2021, 13:11
Повітря у Києві погіршилося через обігрів котлами – влада 
УП

У Києві зафіксовано забруднення повітря через активну роботу котлових систем у приватному секторі у зв’язку з різким зниженням температури. 

Джерело: Управління екології та природних ресурсів КМДА, портал київської влади

Пряма мова в. о. начальника екологічного управління Олександра Савченка: "Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі. Спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром. 

Дані погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. 

У зв’язку з різким зниженням температурних показників мешканці приватних садиб почали активно спалювати тверді побутові відходи, до яких також потрапляє сміття з пластиком, що впливає на забруднення повітря".

Деталі: 19 січня в Дарницькому районі столиці концентрація продуктів горіння та пилу перевищувала гранично допустимі значення. 

За даними пунктів спостереження за забрудненням атмосферного повітря (вул. Вербицького, 26 – Дарницький район), станом на 9-ту ранку 20 січня спостерігалося перевищення разових концентрацій твердих частин (пилу PM1, PM2,5).

Лабораторія Комунальної аварійно-рятувальної служби ввечері 19 січня провела заміри повітря та зафіксувала перевищення показників продуктів горіння, а саме: діоксиду азоту і оксиду вуглецю – у 2 рази. Різкий запах гарі відчувається в різних районах Києва.

Згідно даних стаціонарних постів Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського за 19 січня, середньодобові гранично допустимі концентрації діоксиду азоту та діоксиду сірки (продуктів горіння) у повітрі Києва перевищували норму у 1,5-2 рази.

Фахівці у випадках задимленості радять: обмежити перебування на відкритому повітрі; тримати вікна зачиненими, особливо вночі і вранці; ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря; проводити вологе прибирання, поставити ємності з водою у приміщеннях; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. 

У разі задишки, кашлю чи безсоння рекомендують звернутися до лікаря.

Цьому передувало: Минулої п’ятниці у Києві різко похолодало, температура опустилася до -10 градусів, а з суботи повітря вдень було переважно -15 градусів. У столиці вже майже тиждень лежить сніг.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київекологіяпогода
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