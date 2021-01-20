Воздух в Киеве ухудшился из-за обогрева котлами – власти

В Киеве зафиксировано загрязнение воздуха из-за активной работы котельных систем в частном секторе в связи с резким снижением температуры.

Источник: Управление экологии и природных ресурсов КГГА, портал киевской власти

Прямая речь и. о. начальника экологического управления Александра Савченко: "Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклонным характером погоды, что характеризуется слабым ветром.

Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.

В связи с резким снижением температурных показателей жители частных домов начали активно сжигать твердые бытовые отходы, в которые также попадает мусор с пластиком, что влияет на загрязнение воздуха".

Детали: 19 января в Дарницком районе столицы концентрация продуктов горения и пыли превышала предельно допустимые значения.

По данным пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ул. Вербицкого, 26 - Дарницкий район), по состоянию на 9 часов утра 20 января наблюдалось превышение разовых концентраций твердых частиц (пыли PM1, PM2,5).

Лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы вечером 19 января провела замеры воздуха и зафиксировала превышение показателей продуктов горения, а именно: диоксида азота и оксида углерода – в 2 раза. Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева.

По данным стационарных постов Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского за 19 января, среднесуточные предельно допустимые концентрации диоксида азота и диоксида серы (продуктов горения) в воздухе Киева превышали норму в 1,5-2 раза.

Специалисты в случаях задымленности советуют: ограничить пребывание на открытом воздухе; держать окна закрытыми, особенно ночью и утром; включить системы кондиционирования и очистки воздуха; проводить влажную уборку, поставить емкости с водой в помещениях; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

В случае одышки, кашля или бессонницы рекомендуют обратиться к врачу.

Этому предшествовало: В прошлую пятницу в Киеве резко похолодало, температура опустилась до -10 градусов, а с субботы воздух днем был в основном -15 градусов. В столице уже почти неделю лежит снег.