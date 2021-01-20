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Голова ОБСЄ вважає, що конфлікт на Донбасі не стане "замороженим"

Середа, 20 січня 2021, 14:30

Нова очільниця ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, вважає, що конфлікт на Донбасі не стане "замороженим" і його не варто так називати.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання про те, чи може Донбас перетворитися на заморожений конфлікт, вона відповіла: "Ні. І я категорично проти того, щоби називати конфлікт на Донбасі чи в Криму замороженим. Бо це означатиме, що ви здалися і не вважаєте можливим його вирішити".

Анн Лінде зауважила, що не вважає нинішню ситуацію з Донбасом "замороженим" конфліктом, тому що з цього приводу триває робота Тристоронньої контактної групи та перемовини у Нормандському форматі. 

Вона також зазначила, що не вважає за доцільне розглядати силовий сценарій повернення контролю над окупованими районами Луганської і Донецької областей, тому що це не дозволить встановити стійкий мир. 

Детальніше - у повному тексті інтерв’ю Голова ОБСЄ Анн Лінде: Україна виконала всі умови для нової "Нормандії" з Путіним.

Нагадаємо, Швеція, одна з найприхильніших до України держав ЄС, у 2021 році стала головуючою країною в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Першим закордонним візитом глави МЗС Швеції на посаді очільниці ОБСЄ стала поїздка до України.

Європейська правда

Теми: ДонбасОБСЄвійна


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