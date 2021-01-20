Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава ОБСЕ считает, что конфликт на Донбассе не станет "замороженным"

Среда, 20 января 2021, 13:30

Новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, считает, что конфликт на Донбассе уже не станет "замороженным" и его не стоить так называть.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

На вопрос о том, может ли Донбасс превратиться в замороженный конфликт, она ответила: "Нет. И я категорически против того, чтоб называть конфликт на Донбассе или в Крыму замороженным. Потому что это будет означать, что вы сдались и не считаете возможным его решить ".

Анн Линде отметила, что не считает нынешнюю ситуацию на Донбассе "замороженным" конфликтом, так как по этому поводу продолжается работа Трехсторонней контактной группы и переговоры в Нормандском формате.

Она также отметила, что не считает целесообразным рассматривать силовой сценарий возвращения контроля над оккупированными районами Луганской и Донецкой областей, потому что это не позволит установить устойчивый мир.

Швеция, одна из самых дружественных в отношении к Украине государств ЕС, в 2021 году стала председательствующей страной в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Первым зарубежным визитом главы МИД Швеции в должности председателя ОБСЕ стала поездка в Украину.

Подробнее - в полном тексте интервью Председатель ОБСЕ Анн Линде: Украина выполнила все условия для новой "Нормандии" с Путиным

Еврепейская правда

Темы: ДонбассОБСЕвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Донбасс
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Последние новости
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Черновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
Все новости...
Реклама: