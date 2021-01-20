Глава ОБСЕ считает, что конфликт на Донбассе не станет "замороженным"

Новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, считает, что конфликт на Донбассе уже не станет "замороженным" и его не стоить так называть.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

На вопрос о том, может ли Донбасс превратиться в замороженный конфликт, она ответила: "Нет. И я категорически против того, чтоб называть конфликт на Донбассе или в Крыму замороженным. Потому что это будет означать, что вы сдались и не считаете возможным его решить ".

Анн Линде отметила, что не считает нынешнюю ситуацию на Донбассе "замороженным" конфликтом, так как по этому поводу продолжается работа Трехсторонней контактной группы и переговоры в Нормандском формате.

Она также отметила, что не считает целесообразным рассматривать силовой сценарий возвращения контроля над оккупированными районами Луганской и Донецкой областей, потому что это не позволит установить устойчивый мир.

Швеция, одна из самых дружественных в отношении к Украине государств ЕС, в 2021 году стала председательствующей страной в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Первым зарубежным визитом главы МИД Швеции в должности председателя ОБСЕ стала поездка в Украину.

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Еврепейская правда