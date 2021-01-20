Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава ОБСЕ считает, что конфликт на Донбассе не станет "замороженным"

Среда, 20 января 2021, 14:30

Новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, считает, что конфликт на Донбассе уже не станет "замороженным" и его не стоить так называть.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

На вопрос о том, может ли Донбасс превратиться в замороженный конфликт, она ответила: "Нет. И я категорически против того, чтоб называть конфликт на Донбассе или в Крыму замороженным. Потому что это будет означать, что вы сдались и не считаете возможным его решить ".

Анн Линде отметила, что не считает нынешнюю ситуацию на Донбассе "замороженным" конфликтом, так как по этому поводу продолжается работа Трехсторонней контактной группы и переговоры в Нормандском формате.

Она также отметила, что не считает целесообразным рассматривать силовой сценарий возвращения контроля над оккупированными районами Луганской и Донецкой областей, потому что это не позволит установить устойчивый мир.

Швеция, одна из самых дружественных в отношении к Украине государств ЕС, в 2021 году стала председательствующей страной в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Первым зарубежным визитом главы МИД Швеции в должности председателя ОБСЕ стала поездка в Украину.

Подробнее - в полном тексте интервью Председатель ОБСЕ Анн Линде: Украина выполнила все условия для новой "Нормандии" с Путиным

Еврепейская правда

Темы: ДонбассОБСЕвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Кремле отреагировали на расследование Навального о дворце Путина

На 15 тысяч больше умерших за год - официальные данные Госкомстата

Кабмин согласовал "слугу" и бывшего шоумена на должность главы ОГА

Татаров отреагировал на Микитася: Он обижен, что я ему не помог выйти из тюрьмы

Штабы Навального зовут россиян на массовые митинги

Боевики планируют повторный "референдум" на Донбассе

Все новости...
Донбасс
Боевики планируют повторный "референдум" на Донбассе
В ОРДО хотят сделать жителей с паспортами Украины "вне закона" – СМИ
ОБСЕ допустила на заседание подгруппы ТКГ неопознанных "советников" из ОРДЛО - Гармаш
Последние новости
14:47
Зеленский внес изменения в состав СНБО
14:45
видеоУбийце 11-летней девочки дали 15 лет тюрьмы, в суде он пытался перерезать себе горло
14:30
Глава ОБСЕ считает, что конфликт на Донбассе не станет "замороженным"
14:25
Кабмин одобрил проведение проверок инвесторов в стратегические компании
14:24
Микитась проиграл апелляцию и останется под арестом
14:11
Воздух в Киеве ухудшился из-за обогрева котлами – власти
14:10
"Венецианка" и ОБСЕ по просьбе Рады проверят законопроект о политических партиях
14:10
Степанов призвал идти к врачам по бесплатную диагностику рака
14:09
Глава ОБСЕ считает, что Украина выполнила все условия для "нормандской" встречи с Путиным
14:08
Трамп думает над созданием новой политической партии – WSJ
Все новости...