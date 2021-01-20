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Боевики передадут Украине девять пленных – Денисова

Среда, 20 января 2021, 16:40
Боевики передадут Украине девять пленных – Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" девять незаконно удерживаемых лиц.

Источник: Денисова во время брифинга на КПВВ "Золотое" в Луганской области

Прямая речь Денисовой: На сегодняшний день я опираюсь на то, что будет передача тех, которые незаконно содержались в так называемых "ЛНР", "ДНР".

Известно, что оттуда доставлены в следственный изолятор в Луганске три человека, которых готовят на передачу, и в Донецке в СИЗО шесть человек.

Их сейчас кормят, моют, дают им медицинскую помощь, приводят в соответствующий вид.  И я думаю, что сегодня вечером (20 января) или завтра утром (21 января) их передадут через такой маршрут Луганск, Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев.  То есть, мы в ожидании".

Детали: Денисова отметила, что больше никакой информации, в том числе и имена этих людей, она не может предоставить.

Напомним: Спецслужбы займутся проверкой лиц, которых подконтрольных России боевики собрались "возвращать" Украине при посредничестве кума Путина и лидера "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Украинская правда
Темы: пленныеоккупацияОРДЛОомбудсмен
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