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Боевики передадут Украине девять пленных – Денисова

Среда, 20 января 2021, 17:40

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" девять незаконно удерживаемых лиц.

Источник: Денисова во время брифинга на КПВВ "Золотое" в Луганской области

Прямая речь Денисовой: На сегодняшний день я опираюсь на то, что будет передача тех, которые незаконно содержались в так называемых "ЛНР", "ДНР".

Известно, что оттуда доставлены в следственный изолятор в Луганске три человека, которых готовят на передачу, и в Донецке в СИЗО шесть человек.

Их сейчас кормят, моют, дают им медицинскую помощь, приводят в соответствующий вид.  И я думаю, что сегодня вечером (20 января) или завтра утром (21 января) их передадут через такой маршрут Луганск, Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев.  То есть, мы в ожидании".

Детали: Денисова отметила, что больше никакой информации, в том числе и имена этих людей, она не может предоставить.

Украинская правда
Темы: пленныеоккупацияОРДЛОомбудсмен


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