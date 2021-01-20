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Корабель розбрату: "Кузня" готує зустрічний позов проти Міноборони

Середа, 20 січня 2021, 17:57

У "Кузні на Рибальському" запевняють, що намагалися вчасно виготовити для Міноборони розвідувальний корабель Laguna, але міністерство затягувало процес. Завод звернеться із зустрічним позовом до Міноборони.

Джерело: пресслужба "Кузні на Рибальському"

Дослівно: "ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" наполягає на тому, що сумлінно виконало свої зобов’язання за контрактом про виготовлення середнього розвідувального корабля Laguna, незважаючи на пандемію і тиск влади…

ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" вдасться до юридичного захисту своєї позиції та готує зустрічний позов".

Деталі: Відзначається, що Міноборони, всупереч контракту, в 2019 році припинило фінансування проекту.

У результаті "Кузня на Рибальському" вклала в його реалізацію 300 мільйонів кредитних і власних обігових коштів.

Крім того, повідомляється, що "Кузня" влітку 2020 року зверталось до Міноборони з пропозицією розпочати ходові випробування, щоб прискорити передачу корабля, але рішення про початок випробувань там погодили восени: "після рішення суду про перенесення строку передачі корабля".

Також у повідомленні йдеться про те, що продукція "Кузні на Рибальському" якісна і дешевша у 4-5 разів за іноземні аналоги.

Там додали, що все ще налаштовані на співпрацю з Міноборони.

Нагадаємо: 

  • 19 січня стало відомо, що Міністерство оборони готує судовий позов до ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" через невчасне виготовлення та поставку середнього розвідувального корабля проєкту "Лагуна".

Українська правда
Теми: Мінобороникораблі


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