Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Корабль раздора: "Кузня" готовит встречный иск против Минобороны

Среда, 20 января 2021, 17:57

В ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" уверяют, что пытались вовремя изготовить для Минобороны разведывательный корабль Laguna, но министерство затягивало процесс. Завод обратится со встречным иском к Минобороны.

Источник: пресс-служба ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском"

Дословно: "ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" настаивает на том, что добросовестно выполнило свои обязательства по контракту об изготовлении среднего разведывательного корабля Laguna, несмотря на пандемию и давление власти...

ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" предпримет к юридической защите своей позиции и готовит встречный иск".

Детали: Отмечается, что Минобороны, вопреки контракту, в 2019 году прекратило финансирование проекта.

В результате "Кузня на Рыбальском" вложила в его реализацию 300 млн кредитных и собственных оборотных средств.

Кроме того, сообщается, что "Кузня" летом 2020 года обращалось к Минобороны с предложением начать ходовые испытания, чтобы ускорить передачу корабля, но решение о начале испытаний там согласовали осенью: "после решения суда о переносе срока передачи корабля".

Также в сообщении говорится о том, что продукция "Кузни на Рыбальском" качественная и дешевле в 4-5 раз иностранных аналогов.

Там добавили, что все еще настроены на сотрудничество с Минобороны.

Напомним: 

  • 19 января стало известно, что Министерство обороны готовит судебный иск к ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" из-за несвоевременного изготовления и поставки среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна".

Украинская правда
Темы: Минобороныкорабли


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоБоевики передадут Украине девять пленных – Денисова

Украина все еще может получить транш МВФ в 1 квартале 2021 года – Bank of America

В Госдуме РФ отреагировали на украинский закон о языке: гонения на русский

фото, видеоТрамп покинул Белый дом

Воздух в Киеве ухудшился из-за обогрева котлами – власти

В Кремле отреагировали на расследование Навального о дворце Путина

Все новости...
Минобороны
Минобороны будет судиться с "Кузней на Рыбальском" за несвоевременную поставку разведывательного корабля
Минобороны сообщило боевые и небоевые потери военных в прошлом году
Год евроатлантической трансформации: Минобороны готовится к управленческому аудиту
Последние новости
18:06
СБУ отчиталась о нейтрализации 600 кибератак на госресурсы в прошлом году
18:00
Киевлян предупредили об опасности, которую несет резкое потепление
17:57
Корабль раздора: "Кузня" готовит встречный иск против Минобороны
17:48
По меньшей мере два человека погибли при взрыве в Мадриде
17:46
Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару
17:40
видеоБоевики передадут Украине девять пленных – Денисова
17:23
фото, видеоВ Одессе мужчина ходил по улице с человеческой головой в руках
17:20
Швеция хочет покрыть всю территорию страны 5G к 2023 году
17:03
фотоВ центре Мадрида прогремел мощный взрыв
17:00
фотоКиевлянин торговал фейковыми справками об отсутствии COVID-19
Все новости...