Корабль раздора: "Кузня" готовит встречный иск против Минобороны

В ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" уверяют, что пытались вовремя изготовить для Минобороны разведывательный корабль Laguna, но министерство затягивало процесс. Завод обратится со встречным иском к Минобороны.

Источник: пресс-служба ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском"

Дословно: "ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" настаивает на том, что добросовестно выполнило свои обязательства по контракту об изготовлении среднего разведывательного корабля Laguna, несмотря на пандемию и давление власти...

ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" предпримет к юридической защите своей позиции и готовит встречный иск".

Детали: Отмечается, что Минобороны, вопреки контракту, в 2019 году прекратило финансирование проекта.

В результате "Кузня на Рыбальском" вложила в его реализацию 300 млн кредитных и собственных оборотных средств.

Кроме того, сообщается, что "Кузня" летом 2020 года обращалось к Минобороны с предложением начать ходовые испытания, чтобы ускорить передачу корабля, но решение о начале испытаний там согласовали осенью: "после решения суда о переносе срока передачи корабля".

Также в сообщении говорится о том, что продукция "Кузни на Рыбальском" качественная и дешевле в 4-5 раз иностранных аналогов.

Там добавили, что все еще настроены на сотрудничество с Минобороны.

Напомним: