Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Киян попередили про небезпеку, яку несе різке потепління

Середа, 20 січня 2021, 18:00
фото: Варіанти

У столиці прогнозують різке потепління, можливе падіння бурульок.

Джерело: офіційний портал столичної влади

Деталі: За прогнозом синоптиків, 21 січня вночі у Києві очікується 9-11° морозу, вдень близько 0°. Температура вночі 22 січня 1-6° морозу, 23 січня – від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла.

Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах утворюються крижані бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик падіння бурульок на перехожих.

Мешканців закликають бути обережними: за можливості триматися на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями.

Власникам автотранспорту не слід паркувати свої машини біля будинків.

Українська правда
Теми: погодаКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США

ТрансляціяІнавгурація Байдена: у США призначають нового президента

відеоБойовики передадуть Україні дев’ятьох полонених – Денісова

Україна все ще може отримати транш МВФ у 1 кварталі 2021 року – Bank of America

В Держдумі РФ відреагували на український закон про мову: гоніння на російську

фото, відеоТрамп залишив Білий дім

Усі новини...
погода
Повітря у Києві погіршилося через обігрів котлами – влада 
В Україну йде відлига
У Карпатах і на Закарпатті очікується погіршення погоди
Останні новини
19:24
Офіційний курс: гривня трохи ослабла до долара
19:10
РФ передає заручників Медведчуку, це удар по Нормандському формату й ТКГ – МЗС
19:01
Уряд хоче врегулювати захист національного виробника
18:54
У Карпатах шукають зниклого туриста
18:51
Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США
18:47
Камала Гарріс склала присягу віцепрезидента США
18:39
Мінекономіки починає експеримент із безкоштовного навчання безробітних для IT-сфери
18:26
Посол України опублікував правила поведінки на церемонії інавгурації Байдена
18:20
ТрансляціяІнавгурація Байдена: у США призначають нового президента
18:16
Штепу помістили під домашній арешт, її чекає суд
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!