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Киян попередили про небезпеку, яку несе різке потепління

Середа, 20 січня 2021, 17:00
Киян попередили про небезпеку, яку несе різке потепління
фото: Варіанти

У столиці прогнозують різке потепління, можливе падіння бурульок.

Джерело: офіційний портал столичної влади

Деталі: За прогнозом синоптиків, 21 січня вночі у Києві очікується 9-11° морозу, вдень близько 0°. Температура вночі 22 січня 1-6° морозу, 23 січня – від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла.

Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах утворюються крижані бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик падіння бурульок на перехожих.

Мешканців закликають бути обережними: за можливості триматися на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями.

Власникам автотранспорту не слід паркувати свої машини біля будинків.

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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