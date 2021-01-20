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Киевлян предупредили об опасности, которую несет резкое потепление

Среда, 20 января 2021, 17:00
Киевлян предупредили об опасности, которую несет резкое потепление
фото: Варіанти

В столице прогнозируют резкое потепление, возможно падение сосулек.

Источник: официальный портал столичной власти

Детали: По прогнозу синоптиков, 21 января ночью в Киеве ожидается 9-11° мороза, днем ​​около 0°. Температура ночью 22 января 1-6° мороза, 23 января - от 3° тепла до 2° мороза; днем 1-6° тепла.

Вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки. А с повышением температуры воздуха увеличивается риск падения сосулек на прохожих

Жителей призывают быть осторожными: по возможности держаться на расстоянии 3-5 метров от зданий и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам.

Владельцам автотранспорта не следует парковать свои машины возле домов.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
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