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Зеленський, Єрмак та очільниця посольства США разом дивилися інавгурацію Байдена

Середа, 20 січня 2021, 18:46
Зеленський, Єрмак та очільниця посольства США разом дивилися інавгурацію Байдена

Президент Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Єрмак та тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін дивилися на Банковій онлайн-трансляцію інавгурацію 46 президента США Джо Байдена.

Джерело: Зеленський у Twitter, Єрмак у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Спостерігаю за інавгурацією нового президента США у новому офісі на вулиці Банковій. Буду радий вітати Джо Байдена в добре відомому Києві. Я впевнений, що наші відносини покращаться".

Пряма мова Єрмака: "Дивимося інавгурацію президента США разом з президентом України Володимиром Зеленським та тимчасовою повіреною Сполучених Штатів в Україні Крістіною Квін.

Упевнений, відносини наших країн мають вийти на новий рівень.

Ще виступаючи у Верховній Раді у 2015 році Джозеф Байден обіцяв завжди говорити про Україну. І він багато разів стримав своє слово".

Що було раніше: Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні.

За всіма подіями навколо церемонії слідкуйте у трансляції - Президент Джо Байден: як готують інавгурацію нового лідера США. LIVE

Українська правда

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Теми: ЗеленськийАндрій ЄрмакБайден
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