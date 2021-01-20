Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський, Єрмак та очільниця посольства США разом дивилися інавгурацію Байдена

Середа, 20 січня 2021, 19:46

Президент Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Єрмак та тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін дивилися на Банковій онлайн-трансляцію інавгурацію 46 президента США Джо Байдена.

Джерело: Зеленський у Twitter, Єрмак у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Спостерігаю за інавгурацією нового президента США у новому офісі на вулиці Банковій. Буду радий вітати Джо Байдена в добре відомому Києві. Я впевнений, що наші відносини покращаться".

Пряма мова Єрмака: "Дивимося інавгурацію президента США разом з президентом України Володимиром Зеленським та тимчасовою повіреною Сполучених Штатів в Україні Крістіною Квін.

Упевнений, відносини наших країн мають вийти на новий рівень.

Ще виступаючи у Верховній Раді у 2015 році Джозеф Байден обіцяв завжди говорити про Україну. І він багато разів стримав своє слово".

Що було раніше: Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні.

За всіма подіями навколо церемонії слідкуйте у трансляції - Президент Джо Байден: як готують інавгурацію нового лідера США. LIVE

Українська правда
Теми: ЗеленськийАндрій ЄрмакБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія та Медведчук використовують полонених у політичних інтересах – ТКГ

фотоЗеленський, Єрмак та очільниця посольства США разом дивилися інавгурацію Байдена

Відео. оновленоУ США пройшла інавгурація нового президента

Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США

відеоБойовики передадуть Україні дев’ятьох полонених – Денісова

Україна все ще може отримати транш МВФ у 1 кварталі 2021 року – Bank of America

Усі новини...
Зеленський
Зеленський вніс зміни до складу РНБО
Голова ОБСЄ вважає, що Україна виконала усі умови для "нормандської" зустрічі з Путіним
Зеленський доручив провести аудит тарифів в усіх областях
Останні новини
20:53
США залишаться непохитними у своїй підтримці України – посольство
20:39
оновлено від 18:54, фотоУ Карпатах понад 5 годин шукали зниклого туриста
20:20
Комітет рекомендував Раді ухвалити за основу законопроєкт про реформу "Укроборонпрому"
20:08
Росія та Медведчук використовують полонених у політичних інтересах – ТКГ
19:53
Байден закликав припинити "грубу війну" демократів і республіканців
19:46
фотоЗеленський, Єрмак та очільниця посольства США разом дивилися інавгурацію Байдена
19:45
9 із 17 перших указів Байдена скасують рішення президента Трампа
19:37
Відео. оновленоУ США пройшла інавгурація нового президента
19:24
Офіційний курс: гривня трохи ослабла до долара
19:10
РФ передає заручників Медведчуку, це удар по Нормандському формату й ТКГ – МЗС
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!