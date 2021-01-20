Президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и временный поверенный в делах США Кристина Квин смотрели на Банковой онлайн-трансляцию инаугурации 46 президента США Джо Байдена.

Источник: Зеленский в Twitter, Ермак в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Наблюдаю за инаугурацией нового президента США в новом офисе на улице Банковой. Буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся".

Прямая речь Ермака: "Смотрим инаугурацию президента США вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и временной поверенной Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин.

Уверен, отношения наших стран должны выйти на новый уровень.

Еще выступая в Верховной Раде в 2015 году Джозеф Байден обещал всегда говорить об Украине. И он много раз сдержал свое слово".

Что было раньше: Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки на официальной церемонии в Вашингтоне.

За всеми событиями вокруг церемонии следите в трансляции - Президент Джо Байден: как готовят инаугурацию нового лидера США. LIVE