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Обстріли на Донбасі: поранено військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил

Четвер, 21 січня 2021, 07:42

Збройні формування Російської Федерації на сході України з добу здійснили два порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 20 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій  з великокаліберного кулемета та снайперської зброї. Внаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ".

Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі поки не зафіксовано.

Теми: ООС


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