Обстрелы на Донбассе: ранен военнослужащий из состава Объединенных сил
Вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украиныз за сутки совершили два нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "За прошедшие сутки, 20 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Так, недалеко от населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия. Вследствие вражеских выстрелов был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ".
Детали: С начала текущих суток на Донбассе пока не зафиксировано.