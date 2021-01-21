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Обстрелы на Донбассе: ранен военнослужащий из состава Объединенных сил

Четверг, 21 января 2021, 07:42

Вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украиныз за сутки совершили два нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 20 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия. Вследствие вражеских выстрелов был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ".

Детали: С начала текущих суток на Донбассе пока не зафиксировано.

Темы: ООС


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