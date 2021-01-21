Комісія нарешті візьметься за обрання голови САП – ЦПК

Комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на засіданнях 19 і 20 січня затвердила низку документів щодо проведення конкурсу та оцінки кандидатів і нарешті почне обирати голову САП.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram



Дослівно: "Також вирішили, що з 25 січня оголошують сам конкурс".



Деталі: У ЦПК відзначили, що попри деструктивні пропозиції деяких членів комісії (за квотою ОПЗЖ і "За майбутнє"), ключову роль під час відбору відвели міжнародним експертам. Зокрема, щонайменше 2 голоси за кандидата повинні бути від авторитетних міжнародників.

У ЦПК пояснили, що "вони не пропускатимуть кандидатів із недоброчесним минулим або сумнівними статками".

Центр протидії корупції нагадав, що від обрання нового керівника САП залежить, як відбуватиметься боротьба з корупцією і чи притягуватимуться до відповідальності топчиновники.