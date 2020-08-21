Холодницький звільнився з САП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в САП, пост Холодницького у Facebook

Деталі: За словами співрозмовника УП, 21 серпня Холодницький планує опублікувати відповідну заяву про своє звільнення з 1 вересня.

Співрозмовник також уточнив, що Холодницький не просто звільняється з САП, а взагалі йде з прокуратури.

Згодом Холодницький опублікував у Facebook наказ про своє звільнення.

Він також написав, чого досягла САП під його керівництвом та з якими викликами їй довелось зустрітись.

Основним з таких викликів Холодницький назвав "цілковите несприйняття" САП і НАБУ, як інституції зі сторони Генпрокуратури.

Він додав, що за час його каденції змінилось 4 генпрокурори, кожен із яких "у свій власний спосіб хотів створити режим підзвітності САП".

За словами Холодницького, за 5 років його роботи НАБУ І САП встановили збитків у кримінальних провадженнях на понад 200 мільярдів гривень, притягнули до відповідальності 16 народних депутатів, 22 топпосадовців, 47 суддів, 68 керівників державних підприємств та 17 вищих посадових осіб державних органів.

Він також подякував своєму колективу "за відданість справі, чесніть та непідкупність".

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