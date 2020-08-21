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Холодницький звільнився з САП

П'ятниця, 21 серпня 2020, 11:44
Фото з Facebook Холодницького

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в САП, пост Холодницького у Facebook 

Деталі: За словами співрозмовника УП, 21 серпня Холодницький планує опублікувати відповідну заяву про своє звільнення з 1 вересня.

Співрозмовник також уточнив, що Холодницький не просто звільняється з САП, а взагалі йде з прокуратури. 

Згодом Холодницький опублікував у Facebook наказ про своє звільнення.

 

Він також написав, чого досягла САП під його керівництвом та з якими викликами їй довелось зустрітись.

Основним з таких викликів Холодницький назвав "цілковите несприйняття" САП і НАБУ, як інституції зі сторони Генпрокуратури.

Він додав, що за час його каденції змінилось 4 генпрокурори, кожен із яких "у свій власний спосіб хотів створити режим підзвітності САП".      

За словами Холодницького, за 5 років його роботи НАБУ І САП встановили збитків у кримінальних провадженнях на понад 200 мільярдів гривень, притягнули до відповідальності 16 народних депутатів, 22 топпосадовців, 47 суддів, 68 керівників державних підприємств та 17 вищих посадових осіб державних органів.

Він також подякував своєму колективу "за відданість справі, чесніть та непідкупність".

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Передісторія:

  • 26 травня генпрокурор Ірина Венедіктова опублікувала відео, де звинуватила керівництво й прокурорів САП у неналежному виконанні службових обов‘язків.
  • Зокрема, Венедіктова згадала провальну справу щодо нинішнього нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьміна, що стосується самовільного захоплення земельної ділянки в Пущі Водиці ще у 2009 році, провадження щодо розкрадання коштів на виконанні державного оборонного замовлення, справу щодо народного депутата Ярослава Дубневича, якого з жовтня 2019 року підозрюють у заволодінні 93 мільйонами гривень "Укрзалізниці" та інші справи щодо топ-посадовців.
  • Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури опублікували лист у відповідь, у якому висловили незгоду з твердженням генпрокурора щодо бездіяльності САП та нагадали Венедіктовій, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки працівникам САП.
  • Також у відомстві дорікнули Венедіктовій за послаблення авторитету правоохоронних органів та заявили, що "політичні еліти" хочуть використовувати САП у своїх цілях.

Українська правда
Теми: ХолодницькийАнтикорупційна прокуратура


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