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Комиссия наконец возьмется за избрание главы САП – ЦПК

Четверг, 21 января 2021, 09:56
Комиссия наконец возьмется за избрание главы САП – ЦПК
Фото zik.ua

Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры на заседаниях 19 и 20 января утвердила ряд документов относительно проведения конкурса и оценки кандидатов и наконец начнет избирать главу САП.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно: "Также решили, что с 25 января объявляют сам конкурс".

Детали: В ЦПК отметили, что несмотря на деструктивные предложения некоторых членов комиссии (по квоте ОПЗЖ и "За будущее"), ключевую роль при отборе отвели международным экспертам. В частности, не менее 2 голосов за кандидата должны быть от авторитетных международников.

В ЦПК объяснили, что "они не будут пропускать кандидатов с недобросовестные прошлым или сомнительными доходами".

Центр противодействия коррупции напомнил, что от избрания нового руководителя САП зависит, как будет проходить борьба с коррупцией и будут ли привлекаться к ответственности топ-чиновники.

Читайте больше: Помощник нардепа-ексрегионала, топмилиционер времен Януковича или антикоррупционеры: кто будет выбирать главу САП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратураЦПК
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