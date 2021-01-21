Комиссия наконец возьмется за избрание главы САП – ЦПК

Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры на заседаниях 19 и 20 января утвердила ряд документов относительно проведения конкурса и оценки кандидатов и наконец начнет избирать главу САП.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно: "Также решили, что с 25 января объявляют сам конкурс".

Детали: В ЦПК отметили, что несмотря на деструктивные предложения некоторых членов комиссии (по квоте ОПЗЖ и "За будущее"), ключевую роль при отборе отвели международным экспертам. В частности, не менее 2 голосов за кандидата должны быть от авторитетных международников.

В ЦПК объяснили, что "они не будут пропускать кандидатов с недобросовестные прошлым или сомнительными доходами".

Центр противодействия коррупции напомнил, что от избрания нового руководителя САП зависит, как будет проходить борьба с коррупцией и будут ли привлекаться к ответственности топ-чиновники.