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На коронавірус захворіли ще понад пів тисячі киян, одужало - втричі більше

Четвер, 21 січня 2021, 10:17
На коронавірус захворіли ще понад пів тисячі киян, одужало - втричі більше
Ельдар Сарахман, УП

У Києві за минулу добу додалося 595 хворих на коронавірус, 19 пацієнтів померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі

Пряма мова: "У Києві за минулу добу - 595 хворих на коронавірус. 19 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2246 летальних випадків від вірусу.  Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 124 835".

 

Деталі: Захворіли минулої доби: 353 жінки віком від 18 до 88 років, 225 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв, 7 дівчаток від 9 до 17 років та 10 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Занедужали також 18 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 53 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 137, у Святошинському – 82 та в Дніпровському районі — 72 випадки.  

Одужали за добу 1807 людей. Усього коронавірус подолали 52 146 мешканців столиці.

Нагадаємо: За добу 20 січня в Україні діагностували 5 583 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19,госпіталізували 1 811 хворих, не врятували 241 пацієнта, одужали ж 13 981 особа. 

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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